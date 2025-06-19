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15:18, 19 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» опроверг отказ Роспатента в регистрации бренда Azimut

«АвтоВАЗ» подтвердил наличие у компании прав на торговое наименование Azimut
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Информация о том, что Роспатент отказал «АвтоВАЗу» в регистрации бренда Azimut, не соответствует действительности. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил директор компании по связям с общественностью Сергей Ильинский.

«У "АвтоВАЗа" есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля», — подчеркнул он.

Речь идет о первом кроссовере производителя под названием Lada Azimut, который накануне представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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