«АвтоВАЗ» опроверг отказ Роспатента в регистрации бренда Azimut

«АвтоВАЗ» подтвердил наличие у компании прав на торговое наименование Azimut

Информация о том, что Роспатент отказал «АвтоВАЗу» в регистрации бренда Azimut, не соответствует действительности. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил директор компании по связям с общественностью Сергей Ильинский.

«У "АвтоВАЗа" есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля», — подчеркнул он.

Речь идет о первом кроссовере производителя под названием Lada Azimut, который накануне представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).