Москвичей утомил «Пафос»

Жители Тверского бульвара в столице пожаловались на шум от ресторана «Пафос»

Жители Тверского бульвара в столице утомились от звуков вытяжки, доносящихся по ночам из ресторана «Пафос». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители центра Москвы жалуются на шум от вытяжки и кондиционеров ресторана. Они рассказали, что звук мешает им спать по ночам, особенно летом в жару, когда приходится открывать окна. Как рассказывают жители, его слышно в десятках метров от заведения.

Местные жители написали жалобу в управу района.

Ранее жители Патриарших прудов в Москве пожаловались на стук копыт по ночам. Москвичи с Малой Бронной рассказали, что борются с лошадьми, которых выгуливают под окнами, с начала марта 2025 года. Выгул происходит каждую ночь, часто в районе 1:00-2:00 часов. Из-за цоканья копыт люди не могут открыть окна в квартиру и испытывают проблемы со сном. Москвичи также сравнили свою улицу с ипподромом.