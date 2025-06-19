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13:31, 19 июня 2025Экономика

Назван «черный лебедь» для мировой экономики

Новак: Война на Ближнем Востоке является «черным лебедем» для мировой экономики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chen Kalifa / Reuters

Разгоревшаяся с новой силой война на Ближнем Востоке является «черным лебедем» для мировой экономики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Под понятием «черный лебедь» в экономике подразумевается непредсказуемое событие, которое приводит к неожиданным последствиям и оказывает значительное влияние на различные секторы и отрасли. Война между Израилем и Ираном в настоящее время полностью подходит под это определение, пояснил Новак. Никто не знает, как она может завершиться и к каким последствиям рискует привести. «В целом на Ближнем Востоке существует неопределенность», — резюмировал он.

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Сейчас гораздо большую угрозу для мировой экономики представляют несколько факторов, добавил Новак. К числу таковых он отнес тарифные войны из-за ужесточения таможенной политики властей США и санкционный кризис. Все это приводит к значительным сбоям в глобальной логистике, удорожанию доставки товаров и повышению конечных цен на различные виды продукции. В результате темпы роста глобального ВВП ощутимо замедляются, заключил Новак.

Конфликт на Ближнем Востоке в обозримой перспективе может дестабилизировать в том числе глобальный энергетический рынок. Это произойдет, если власти Ирана решат перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется пятая часть мировых поставок нефти. При таком раскладе, утверждают эксперты, цены на нефть могут вырасти до 120-130 долларов за баррель. Однако ряд аналитиков сходится во мнении, что блокировка пролива невыгодна в первую очередь самому Ирану, сырьевой экспорт которого в значительной степени зависит от сбыта по этому маршруту. Впрочем, эскалация на Ближнем Востоке вряд ли серьезно повлияет на российский нефтяной экспорт, подчеркивал ранее Новак. Он отметил, что у РФ есть сеть альтернативных каналов поставок.

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