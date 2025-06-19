Раскрыта крупнейшая кража драгоценностей в истории США

В США семеро мужчин украли драгоценности на 100 миллионов долларов

Полиция США раскрыла личности семерых мужчин, которых обвиняют в краже драгоценностей, отправленных на выставку ювелирами и коллекционерами. Об этом сообщает NBC News.

Изделия исчезли из бронированного грузовика, который направлялся в пригород Лос-Анджелеса Пасадену, штат Калифорния, в июле 2022 года. Среди них были золото, бриллианты, рубины, изумруды и часы. Общая стоимость всех изделий оценивается в 100 миллионов долларов (7,8 миллиарда рублей). Прокуроры выяснили, что в пропаже драгоценностей замешаны как минимум семь человек. Это преступление назвали крупнейшей кражей драгоценностей в истории США.

8 и 9 июля украшения выставлялись в калифорнийском городе Сан-Матео. Вечером следующего дня их погрузили в бронированную машину, которая выехала в сторону Лос-Анджелеса. Один из обвиняемых, Джазаэль Падилья Ресто, стал преследовать автомобиль вместе с несколькими пособниками. В ночь с 10 на 11 июля они проникли в бронированный грузовик и украли из него 24 мешка с драгоценностями. Как им удалось это сделать — до сих пор неизвестно.

Затем, как предполагают прокуроры, преступники отправились в Восточный Голливуд, отключив телефоны, которые использовали во время операции. После того как полицейские вышли на преступную группу, они обыскали их дома. В некоторых из них были найдены украденные драгоценности, где находятся остальные украшения — еще выясняется.

Ранее сообщалось, что воры проникли в бутик в Великобритании через дымоход и проделали дыру в стене, чтобы украсть дизайнерские сумки. Полиция Чешира прибыла через несколько минут после срабатывания сигнализации, но преступникам удалось скрыться с добычей.

