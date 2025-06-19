Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:35, 19 июня 2025Из жизни

Раскрыта крупнейшая кража драгоценностей в истории США

В США семеро мужчин украли драгоценности на 100 миллионов долларов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: FBI - Los Angeles

Полиция США раскрыла личности семерых мужчин, которых обвиняют в краже драгоценностей, отправленных на выставку ювелирами и коллекционерами. Об этом сообщает NBC News.

Изделия исчезли из бронированного грузовика, который направлялся в пригород Лос-Анджелеса Пасадену, штат Калифорния, в июле 2022 года. Среди них были золото, бриллианты, рубины, изумруды и часы. Общая стоимость всех изделий оценивается в 100 миллионов долларов (7,8 миллиарда рублей). Прокуроры выяснили, что в пропаже драгоценностей замешаны как минимум семь человек. Это преступление назвали крупнейшей кражей драгоценностей в истории США.

8 и 9 июля украшения выставлялись в калифорнийском городе Сан-Матео. Вечером следующего дня их погрузили в бронированную машину, которая выехала в сторону Лос-Анджелеса. Один из обвиняемых, Джазаэль Падилья Ресто, стал преследовать автомобиль вместе с несколькими пособниками. В ночь с 10 на 11 июля они проникли в бронированный грузовик и украли из него 24 мешка с драгоценностями. Как им удалось это сделать — до сих пор неизвестно.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

Затем, как предполагают прокуроры, преступники отправились в Восточный Голливуд, отключив телефоны, которые использовали во время операции. После того как полицейские вышли на преступную группу, они обыскали их дома. В некоторых из них были найдены украденные драгоценности, где находятся остальные украшения — еще выясняется.

Ранее сообщалось, что воры проникли в бутик в Великобритании через дымоход и проделали дыру в стене, чтобы украсть дизайнерские сумки. Полиция Чешира прибыла через несколько минут после срабатывания сигнализации, но преступникам удалось скрыться с добычей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подтолкнувшие Израиль к войне данные разведки

    Россиян предупредили о скачке цен на один вид жилья

    В России восстановят арку XIX века почти за 315 миллионов рублей

    Дочери Джорджа Буша в прямом эфире отстригли волосы

    Вышедший на свободу бывший вице-мэр российского города попал на видео

    России спрогнозировали будущее без инженеров при одном условии

    Путин поприветствовал нового участника БРИКС

    Пропавшего в горах Северной Осетии российского туриста нашли бездыханным

    Предсказано будущее цен на жилье в Москве

    Названа дата начала производства автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости