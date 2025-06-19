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20:23, 19 июня 2025Спорт

Тактаров призвал лишать женщин имущества и отправлять на обязательные работы за курение

Олег Тактаров: Женщин за курение нужно лишать имущества и заставлять работать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров назвал вещь, за которую женщин в России нужно лишать имущества и отправлять на обязательные работы. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, это курение электронных сигарет и всего подобного. «Может, надо изымать всю косметику, подарки, платья, сумки и украшения. Сначала временно, а если поймана второй раз, на всю жизнь», — призвал он.

Тактаров добавил, что к ответственности за курение электронных сигарет надо привлекать и мужчин. «Считаю, за это надо в тюрьму сажать на 30 суток, с постоянными рассказами о вреде этих сигарет», — заявил бывший спортсмен.

14 июня двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вещь, которую необходимо запретить в России. По его мнению, это вейпы.

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