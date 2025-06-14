Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элисе Мертенс
0:0
1-й сет
live
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
Аль-Ахли
Завтра
03:00 (Мск)
Интер Майами
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 1-й тур
Бавария
Завтра
19:00 (Мск)
Окленд Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа C. 1-й тур
12:17, 14 июня 2025Спорт

Фетисов назвал необходимую к запрету вещь в России

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов призвал запретить в России вейпы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вещь, которую необходимо запретить в России. Об этом сообщает Sport24.

«Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут», — заявил парламентарий. Он отметил, что вейпы продаются практически везде.

Ранее Фетисов назвал главную проблему российского хоккея. Он счел таковой социальную несправедливость, при которой дети из семей с недостаточным доходом не могут заниматься этим видом спорта.

Ранее за запрет в России вейпов выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о вреде, который они наносят здоровью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

    Раскрыта тайная мечта осужденного на пожизненный срок за покушение на писателя Прилепина

    Фетисов назвал необходимую к запрету вещь в России

    Раскрыта роль США в конфликте Ирана и Израиля

    Актер Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

    После удара Израиля в комплексе «Шахид Чамран Таун» в Тегеране погибли 20 детей

    В Москве приготовились к ухудшению погоды

    В РФС высказались о назначении Карпина в «Динамо»

    Вооруженные силы Ирана сообщили о первых жертвах в руководстве генштаба

    Судья шоу талантов задрал футболку и приложил к соскам лед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости