Фетисов назвал необходимую к запрету вещь в России

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов призвал запретить в России вейпы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал вещь, которую необходимо запретить в России. Об этом сообщает Sport24.

«Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего — они рожать не смогут», — заявил парламентарий. Он отметил, что вейпы продаются практически везде.

Ранее Фетисов назвал главную проблему российского хоккея. Он счел таковой социальную несправедливость, при которой дети из семей с недостаточным доходом не могут заниматься этим видом спорта.

Ранее за запрет в России вейпов выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил о вреде, который они наносят здоровью.