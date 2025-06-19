Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:30, 19 июня 2025Путешествия

Туристка описала отношение мексиканцев к россиянкам фразой «флиртуют как здороваются»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

Тревел-блогерша Марина Ершова, посетившая Мексику, рассказала об удивительном и приветливом отношении местных к россиянкам. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе «Дзен».

Во время пребывания в стране Северной Америки туристка описала местных мужчин фразами «флиртуют как здороваются» и «в Мексике ты не туристка, ты — икона».

Девушка призналась, что ее напугало такое внимание, так как толпы мужчин ходили за ней всюду. «Я уже готовилась бежать, как один из них догнал меня и подарил чили в шоколаде. Просто потому что "ты прекрасная"», — вспомнила блогерша.

Материалы по теме:
«Без разочарований не получится» Россияне полюбили курортные романы. К чему они приводят и как грамотно к ним относиться?
«Без разочарований не получится»Россияне полюбили курортные романы. К чему они приводят и как грамотно к ним относиться?
12 сентября 2022
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

Главное, что Ершова поняла для себя в путешествии, — внимание к светлокожим девушкам из России в Мексике не равносильно тому, что они чего-то ждут взамен. «Это просто их стиль жизни. Сделать комплимент — как сказать "привет". Проводить взглядом — ну, как не посмотреть, если красиво?» — рассказала блогерша, отметив, что даже женщины за прилавками магазинов могут похвалить внешний вид незнакомок.

«Сначала ты смущаешься, потом привыкаешь. А потом возвращаешься домой и недоумеваешь, почему никто не хочет принести тебе ананас за "спасибо"», — поделилась путешественница.

Ранее Марина Ершова рассказала, к чему стоит готовиться россиянке, если она решиться выйти замуж за мексиканца. Она объяснила, что «русская душа» к страстным мужчинам из Мексики может быть не готова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране сообщили об ударе Израиля в район тяжеловодного реактора

    Мигрант угрозами заставил уволиться воспитательницу российского детского сада

    В Сенате США решили проверить умственные способности Байдена

    Украину призвали бить по нефтяным объектам России

    В России стали продавать меньше водки

    Появились подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

    В России объяснили назначение директором MI6 женщины с грузинскими корнями

    ВСУ перешли на стрелковое оружие стандартов НАТО

    Российская сеть фастфуда начала создавать новое меню

    В России мигрант-нелегал напоил школьницу и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости