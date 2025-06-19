Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Киев бить по нефтяным объектам РФ

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Киев бить по нефтяным объектам, которые находятся на территории России, и заявил, что они являются «законной целью» для украинских военных. Соответствующее мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию британского аналитика Самюэля Рамани.

Рамани ранее опубликовал карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что Израиль наносит удары именно по таким объектам, так как нефть — основной источник валютных поступлений для Тегерана. Ландсбергис отреагировал на публикацию, сделав параллель с российской энергетикой.

Он отметил, что подобные действия могут быть восприняты как «адекватный ответ» на действия Москвы и подчеркнул необходимость расширения перечня целей для украинских ударов.

Я уверен, что Украина поймет намек. Российская нефть — законная цель. Габриэлюс Ландсбергис Бывший министр иностранных дел Литвы

ВСУ атаковала военные аэродромы России спустя полтора года подготовки

Тем временем 1 июня ВСУ провели масштабную атаку на территорию России. Под удар попали аэродромы и другие объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По информации Минобороны, жертв удалось избежать, а возгорания авиационной техники были локализованы.

Военный ВСУ готовится к запуску дрона дальнего действия Ан-196 «Лютый», Украина Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Как рассказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин, атаки проводились с использованием FPV-дронов, запущенных с грузовиков вблизи военных объектов. В каждом из транспортных средств могло находиться до 50 аппаратов. По его словам, квадрокоптеры управлялись с помощью открытого ПО Mission Planner в режиме AltHold, что позволяло им не зависеть от спутниковой навигации.

«Это косвенный признак того, что на аэродромах мог работать РЭБ — спутниковый сигнал подавлялся, но это не влияло на полет», — пояснил Рогозин. Он добавил, что связь, вероятно, обеспечивалась через SIM-карты, что позволяло поддерживать стабильный видеопоток.

При этом целями ВСУ могли стать носители крылатых ракет на аэродромах. Издание «Военное обозрение» сообщало, что на аэродром Оленья в Мурманской области были переброшены стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние ракетоносцы Ту-22М3. Оба типа самолетов способны нести крылатые ракеты, включая противокорабельные Х-22, каждая из которых оснащена боевой частью почти в тонну.

Реакцию США на удары ВСУ по российским аэродромам назвали неоднозначной

По данным агентства Bloomberg, атаки украинских дронов вызвали неоднозначную реакцию в администрации действующего президента США Дональда Трампа. Хотя часть американских политиков поддержала действия Киева, многие высказывали обеспокоенность. По мнению некоторых чиновников, подобные удары могут усугубить положение Украины и усилить ответную реакцию со стороны Москвы.

Военные самолеты на авиабазе Белая, Иркутская область, Россия Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Целью атак ВСУ называли срыв переговорного процесса с Москвой

В то же время в ООН прозвучали обвинения в адрес Украины. Так, представитель Института Шиллера при организации, экс-сенатор Ричард Блэк заявил, что действия ВСУ направлены на срыв мирных инициатив. Он назвал удары по аэродромам и железнодорожной инфраструктуре «актом украинского государственного терроризма», совершенным при поддержке НАТО.

Блэк выразил мнение, что цель подобных акций — «сорвать мирный процесс, начатый диалогом между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом», и тем самым спровоцировать эскалацию вплоть до ядерного конфликта.