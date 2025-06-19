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18:37, 19 июня 2025Из жизни

В эфире «Радиостанции Судного дня» передали новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «звучание»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир слово «звучание». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

19 июня в 16:50 в эфире радиостанции прозвучало новое слово. До этого во вторник, 17 июня, на волне передали сообщения «дуэтотип» и «бомжокрем».

16 июня «Радиостанция Судного дня» передала одно и то же сообщение дважды в течение 24 часов. В 13:20 в эфире радиостанции прозвучало слово «малоснежный», а в 14:58 — «сэвошлюп». При этом 15 июня, меньше чем за сутки до этого, на фоне продолжающихся атак между Ираном и Израилем на волне также передали слово «малоснежный», но с другими цифрами перед ним.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня» УВБ-76.
В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 кГц, предназначен, согласно постановлению правительства, для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически вещать может любое физическое лицо, указали журналисты. Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

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УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

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