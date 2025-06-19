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07:04, 19 июня 2025Интернет и СМИ

В Германии раскрыли ежедневные темпы продвижения России на Украине

Welt: Российские войска продвигаются на Украине на 15–20 км ежедневно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска продвигается в зоне проведения специальной военной операции на 15–20 километров ежедневно, такие темпы раскрыло немецкое издание Die Welt.

В статье отмечается, что украинская оборона истощена. По информации журналистов, ВС РФ частично прорвали четвертую линию обороны, кое-где состоявшую только из колючей проволоки.

Многие украинские бригады находятся в критическом состоянии — им не хватает как личного состава, так и вооружения, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Также военные полностью зачистили от подразделений ВСУ село Новониколаевка в Сумской области.

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