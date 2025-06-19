Женщинам перечислили причины зуда во влагалище

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что зуд во влагалище может возникать по многим причинам. Их она перечислила на своем YouTube-канале.

Как отметила Каплина, зуд во влагалище может быть одним из симптомов молочницы. Определить ее можно по белым выделениям, которые имеют консистенцию творога, объяснила врач.

Также при наличии зуда медик призвала женщин провериться на бактериальный вагиноз. При данном заболевании неприятные ощущения во влагалище возникают, поскольку выделения раздражают слизистую. В заключение специалистка добавила, что причиной зуда может быть аэробный вагинит, инфекции, передающиеся половым путем, аллергическая реакция на средства интимной гигиены или нижнее белье, а также тревога и депрессия.

Ранее терапевт Азамат Жамбеев рассказал женщинам о самых важных обследованиях. По его словам, регулярно необходимо делать УЗИ органов малого таза и молочных желез.