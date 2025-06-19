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05:00, 19 июня 2025Забота о себе

Женщинам перечислили причины зуда во влагалище

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что зуд во влагалище может возникать по многим причинам. Их она перечислила на своем YouTube-канале.

Как отметила Каплина, зуд во влагалище может быть одним из симптомов молочницы. Определить ее можно по белым выделениям, которые имеют консистенцию творога, объяснила врач.

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Также при наличии зуда медик призвала женщин провериться на бактериальный вагиноз. При данном заболевании неприятные ощущения во влагалище возникают, поскольку выделения раздражают слизистую. В заключение специалистка добавила, что причиной зуда может быть аэробный вагинит, инфекции, передающиеся половым путем, аллергическая реакция на средства интимной гигиены или нижнее белье, а также тревога и депрессия.

Ранее терапевт Азамат Жамбеев рассказал женщинам о самых важных обследованиях. По его словам, регулярно необходимо делать УЗИ органов малого таза и молочных желез.

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