Экипаж самолета был вынужден провести ночь в секс-отеле и не смог выспаться из-за стонов

The Sun: Экипаж British Airways по ошибке забронировал номер в секс-отеле Милана

Экипаж самолета по ошибке забронировал номер в секс-отеле и не смог выспаться из-за круглосуточных стонов. Об этом сообщает издание The Sun.

Сотрудники British Airways рассказали, что при бронировании номеров для отдыха в Милане, Италия, перепутали одноименные мотели. В итоге 12 членов экипажа были вынуждены провести сутки в гостинице с зеркальными потолками, клетками и наборами для связывания.

«Это была комичная ошибка, но она имела серьезные последствия. Часть команды, которая осталась в отеле, не спала из-за любителей острых ощущений, стонавших день и ночь. Поэтому сотрудники не смогли работать на следующий день», — сообщил источник The Sun, добавив, что экипаж был вынужден спать на кроватях с бандажами.

Помимо этого, команда пожаловалась на сотрудников заведения, которые делали непристойные предложения. «Персонал даже сообщил о подозрительных жидкостях в своих комнатах, от которых у них бегали мурашки по коже», — отметил источник.

В авиакомпании рассказали, что члены экипажа были вынуждены остаться на ночь в отеле интим-услуг из-за проблем с доступностью номеров у их обычного поставщика, сейчас проводится расследование.

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