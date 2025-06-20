Итальянец побывал в советской квартире и раскрыл удивившие его вещи

Итальянец побывал в советской квартире в Крыму и раскрыл удивившие его вещи. Его впечатлениями поделилась автор блога «тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, первой «культурной травмой» для гостя из Европы стало отсутствие биде. «Столько влажных салфеток по всему дому и в ванной! А было бы биде, все было бы проще!» — удивился он.

Кроме того, итальянцу не понравилось сидеть на диване во время застолья. «Когда он заглянул в морозилку, подумал, что мы готовимся к голодной зиме. Там были пельмени, ягоды, зелень, какие-то заготовки и даже хлеб», — добавила блогерша.

Также иностранец отметил, что в большинстве квартир на постсоветском пространстве стоят ванные, а не душевые кабины. Он счел это неудобным.

Ранее итальянский турист побывал в Санкт-Петербурге и предпочел его Парижу. Город показался гостю более чистым и красивым.