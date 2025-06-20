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12:30, 20 июня 2025Экономика

МИД Украины призвал все страны мира перестать закупать топливо в России

Глава МИД Украины Сибига призвал страны мира прекратить закупать топливо в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал все страны мира прекратить закупки ископаемого топлива в России. Об этом он написал в соцсети Х, передает РИА Новости.

По словам главы украинского МИД, это позволит «прекратить подпитывать военную машину России». Также он считает важным введение санкций на все товары двойного назначения.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что план Еврокомиссии по российскому газу, представленный на этой неделе, приведет к полному перекрытию его поставок к концу 2027 года и невозможности использования Москвой энергоресурсов как оружия.

Документ подразумевает запрет на заключение краткосрочных контрактов на поставки газа с 2026 года и разрыв всех имеющихся через два года. Против такого подхода выступают Венгрия и Словакия, зависящие от российских ресурсов. Однако Еврокомиссия нашла способ обойти их вето, проведя запрет не через систему санкций.

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