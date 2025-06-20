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13:03, 20 июня 2025Экономика

Россиян призвали избегать некоторых денежных переводов

«Лайф»: Денежные переводы от незнакомцев могут обернуться блокировкой счета
Кирилл Луцюк

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Если россиянин хочет снизить риск блокировки его банковского счета, то ему следует соблюдать несколько правил. Об этом сообщило «Лайф».

В первую очередь гражданам советуют избегать получения денежных переводов от незнакомых людей. Во-вторых, если намечаются какие-то нестандартные операции, то следует заранее проинформировать банк и подготовить необходимые пояснения. Наконец, в-третьих, совершив крупную покупку, лучше сохранить все связанные с ней документы. Например, договоры.

Необходимость выполнения этих условий обосновывается новыми правилами, которые ввели в России с 1 июня. Они касаются денежных переводов между счетами граждан. Отныне кредитная организация может останавливать операции по картам на 10 и даже 30 дней без разрешения суда, если банк сочтет транзакцию подозрительной. Как следствие, в зоне риска оказались те, кто часто переводит небольшие суммы. Однако какие именно суммы могут насторожить банковских работников, пока не конкретизируется.

Ранее российские правоохранительные органы предупредили граждан, что те могут стать невольными участниками преступных операций, покупая криптовалюту.

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