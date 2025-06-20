Россиян призвали остерегаться прямых денежных переводов

В МВД призвали избегать прямых переводов физлицам при покупке криптовалюты

Чтобы не попасться на уловки теневого бизнеса и не стать невольным участником преступной деятельности, россиянам нужно соблюдать несколько правил. Об этом сообщил официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Правоохранительные органы напомнили, что в России стала набирать обороты схема расчетов, при которой организаторы теневого бизнеса полностью исключают себя из цепочки платежей, создавая у граждан, желающих приобрести криптовалюту, иллюзию легитимных операций. Вместо обработки транзакций граждан сводят напрямую с тем, кто получает средства от противоправной деятельности.

Чтобы не оказаться таким образом участником теневой схемы, силовики призывают россиян избегать нелегальных площадок и проверять лицензии Федеральной налоговой службы и Банка России. Кроме того, следует воздерживаться от прямых переводов, поскольку легальные сервисы никогда не настаивают на перечислении денег физическим лицам. И еще одно правило: необходимо следить, откуда пришли деньги. Если перевод от неизвестного человека, то это причина насторожиться.

Ранее стало известно, что в России почти два миллиона человек могут оказаться потенциальными фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений.