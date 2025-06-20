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10:28, 20 июня 2025Спорт

В «Торпедо» выступили с заявлением в связи с задержанием руководителей клуба

Клуб РПЛ «Торпедо» о задержании руководителей: Следим за ходом следствия
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» выступили с заявлением в связи с задержанием руководителей клуба — владельца Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова. Оно опубликовано в Telegram-канале команды.

«Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы. Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда», — говорится в сообщении. В команде добавили, что следят за ходом следствия и будут сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Накануне стало известно, что Соболева и Скородумова задержали по подозрению в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. В их отношении возбуждено уголовное дело.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в РПЛ.

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