17-летний футболист «Барселоны» ответил заявившей об ухаживаниях за ней экс-порноактрисе

Футболист «Барселоны» Ямаль: Я не встречался с бывшей порноактрисой Бавель

17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил бывшей порноактрисе Бавель, которая заявила, что футболист пытался ухаживать за ней. Его слова приводит Sportskeeda.

Футболист опроверг появившуюся информацию. Он заявил, что никогда не встречался с Бавель и не пускал ее в свой дом. «Мы не встречались, потому что я сказал ей "нет"», — подчеркнул Ямаль.

Ранее Бавель рассказала о сообщениях от Ямаля. Она заявила, что футболист просил встретиться с ним и предлагал пойти на частные вечеринки.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.