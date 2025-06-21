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10:49, 21 июня 2025Спорт

17-летний футболист «Барселоны» ответил заявившей об ухаживаниях за ней экс-порноактрисе

Футболист «Барселоны» Ямаль: Я не встречался с бывшей порноактрисой Бавель
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль. Фото: Martin Meissner / AP

17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил бывшей порноактрисе Бавель, которая заявила, что футболист пытался ухаживать за ней. Его слова приводит Sportskeeda.

Футболист опроверг появившуюся информацию. Он заявил, что никогда не встречался с Бавель и не пускал ее в свой дом. «Мы не встречались, потому что я сказал ей "нет"», — подчеркнул Ямаль.

Ранее Бавель рассказала о сообщениях от Ямаля. Она заявила, что футболист просил встретиться с ним и предлагал пойти на частные вечеринки.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

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