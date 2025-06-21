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10:33, 21 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты причины внезапной летней бессонницы

Сомнолог Золотарева назвала причиной бессонницы летом сбой терморегуляции
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог и сомнолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева объяснила причины, по которым у некоторых людей летом возникают внезапные проблемы со сном. Их она перечислила «Ленте.ру».

Главным виновником летней бессонницы врач назвала сбой терморегуляции. «Мозг человека для погружения в глубокий сон нуждается в понижении внутренней температуры тела примерно на 0,5-1 градуса. Жаркая среда мешает этому естественному процессу охлаждения. Тело просто не может "сбросить" лишнее тепло, и сон становится поверхностным, прерывистым», — рассказала она.

Также спровоцировать бессонницу может гормональный дисбаланс, предупредила Золотарева.

Гормон сна мелатонин лучше вырабатывается в прохладе и темноте, а душные летние ночи, особенно в городе, где даже в полночь светло от фонарей, подавляют его выработку. При нехватке мелатонина мозг не получает четкого сигнала, что «пора спать»

Наталия Золотарева кардиолог и сомнолог

Качество сна может ухудшить и длинный световой день, из-за которого сбиваются циркадные ритмы. Кроме того, мешать заснуть может и сам по себе дискомфорт от жары, мешающий расслабиться и заснуть, добавила сомнолог.

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