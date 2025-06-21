В МИД отреагировали на вбросы о наличии у Захаровой гражданства США

МИД РФ: Вбросы о наличии у Захаровой гражданства США являются циничным вымыслом

Вбросы о наличии у официального представителя МИД России Марии Захаровой гражданства США являются злонамеренным циничным вымыслом. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что иноагенты распространяют недостоверную информацию о Захаровой «не первый год». «Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты», — подчеркнули в МИД РФ.

В 2020 году Мария Захарова уже опровергала сообщения о наличии у членов ее семьи американского гражданства. Тогда она отметила, что у нее не было и вида на жительство в другой стране, а у ее семьи нет собственности за рубежом.

Ранее Мария Захарова опровергла информацию о том, что американский миллиардер Илон Маск обратился с просьбой в МИД РФ с просьбой предоставить ему убежище в России. Она посоветовала уточнить данные у тех, кто их вбросил.