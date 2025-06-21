Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 21 июня 2025Россия

В Совфеде заявили о начале в США гражданской войны низкой интенсивности

Пушков: Гражданская война низкой интенсивности в США уже началась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков на полях ПМЭФ заявил, что гражданская война низкой интенсивности в США уже началась. Его слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооруженный против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась», — сказал сенатор.

Он отметил, что ситуация выходит за пределы расовых конфликтов, в них участвуют и мигранты, и белое население Соединенных Штатов, что свидетельствует о сильном расколе общества. По мнению политика, противостояние будет вспыхивать, затихать и где-то проявляться снова. Он добавил, что причины будет социальными, а демократы и республиканцы будут использовать противоречия для усиления собственных позиций.

Ранее Пушков оценил перспективы отделения Калифорнии от США на фоне протестов. Сенатор отметил, что протестная волна постепенно спадает, поэтому пока подобных предпосылок нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

    Президент Турции сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Мединский рассказал о сроках появления новых учебников в школах

    В Совфеде заявили о начале в США гражданской войны низкой интенсивности

    Симоньян заявила о сложнейшей операции России против Запада

    Стало известно о перспективах участия «Торпедо» в РПЛ после ареста владельца

    В ФРГ подали в прокуратуру заявление на Мерца

    Депутат Рады раскрыл последствия возможной отставки премьера Шмыгаля

    Украинские военные купили на сайте объявлений заминированный скутер

    Израиль ударил по военно-морской базе Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости