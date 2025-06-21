В Совфеде заявили о начале в США гражданской войны низкой интенсивности

Пушков: Гражданская война низкой интенсивности в США уже началась

Член Совета Федерации Алексей Пушков на полях ПМЭФ заявил, что гражданская война низкой интенсивности в США уже началась. Его слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, американская гражданская война не будет в виде того, что будет один лагерь вооруженный против другого вооруженного. Все будет сложнее, но, по-моему, она уже началась», — сказал сенатор.

Он отметил, что ситуация выходит за пределы расовых конфликтов, в них участвуют и мигранты, и белое население Соединенных Штатов, что свидетельствует о сильном расколе общества. По мнению политика, противостояние будет вспыхивать, затихать и где-то проявляться снова. Он добавил, что причины будет социальными, а демократы и республиканцы будут использовать противоречия для усиления собственных позиций.

Ранее Пушков оценил перспективы отделения Калифорнии от США на фоне протестов. Сенатор отметил, что протестная волна постепенно спадает, поэтому пока подобных предпосылок нет.