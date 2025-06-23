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15:15, 23 июня 2025Наука и техника

Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

Arianespace: Наращивание частоты запусков Ariane 6 потребует нескольких лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ESA

Наращивание частоты запусков ракеты Ariane 6, считающейся конкурентом российского носителя «Ангара-А5», потребует нескольких лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Нам нужно как можно скорее выйти на десять запусков в год для Ariane 6», — заявил генеральный директор компании Arianespace Дэвид Кавайолес.

По его оценке, достичь такого показателя получится в 2029 году, когда европейская сторона начнет развертывание спутниковой группировки Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²).

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В октябре издание European Spaceflight со ссылкой на Arianespace сообщило, что модернизационная версия Block 3 европейской ракеты Ariane 6 может появиться в 2030-х годах.

В июле гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

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