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15:07, 23 июня 2025Спорт

Фитнес-эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал советы по тренировкам для людей старше 40 лет. Об этом сообщает «Москва24».

По мнению спикера, в таком возрасте перед началом занятий спортом нужно пройти базовую диспансеризацию. «Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и легких», — заявил он.

Каневский также рекомендовал выбирать вид физической активности, который реально заинтересует. «Тем более выбор направлений огромный: от единоборств и разных танцевальных уроков, до сквоша, кроссфита, йоги и даже паркура», — добавил тренер.

Кроме того, он отметил важность постепенного увеличения нагрузок. «Как правило, новичкам, тем более старше 40 лет, первые две-три недели нужно уделить внимание легким занятиям длительностью не больше тридцати минут», — заявил эксперт.

Ранее Каневский оценил забеги с алкоголем, во время которых участники употребляют спиртное. Он назвал такую практику губительной для здоровья и не относящейся к спорту.

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