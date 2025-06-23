В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

Депутат Госдумы Свинцов предложил Маску дальневосточный гектар и гражданство

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложил американскому предпринимателю Илону Маску получить гражданство России.

«Мы их всех приглашаем со своими технологиями, со своими деньгами. Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — описал желаемый процесс депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что МИД России получил просьбу о предоставлении Маску политического убежища в стране. Эти слова прозвучали на фоне конфликта предпринимателя и президента США Дональда Трампа после того, как глава Tesla и SpaceX подверг резкой критике ряд решений последнего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что не имеет на этот счет никаких сведений и подтвердить просьбу Маска не может.