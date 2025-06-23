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13:10, 23 июня 2025Спорт

Новая глава МОК Ковентри официально вступила в должность

Новая глава МОК Кирсти Ковентри официально вступила в должность
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Milos Bicanski / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи полномочий проходит в Олимпийском доме в Лозанне (Швейцария). Бывший глава организации Томас Бах вручил Ковентри церемониальный ключ.

«Я отдал все что мог олимпийскому движению. Я был предан нашей миссии, ценностям, которых мы придерживаемся, и служению вам во имя единства», — заявил Бах. Он добавил, что с Ковентри МОК находится в надежных руках.

Ковентри была избрана новой главой МОК 20 марта. 26 февраля в отставку подал Бах, который занимал этот пост с 2013 года.

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