Пятилетнего туриста ударили бутылкой по голове в одном из самых безопасных городов мира

Пятилетнего туриста ударили бутылкой от вина по голове в Сингапуре

Прохожий ударил пятилетнего туриста по голове бутылкой от вина в Сингапуре. Об этом сообщил портал Mothership.

Пара с двумя детьми из Индонезии приехала в Сингапур, который считается одним из самых безопасных городов-государств в мире, в отпуск. Когда 20 июня они отдыхали на улице перед походом в мечеть, незнакомый мужчина без причины ударил пятилетнего мальчика бутылкой от вина.

В результате сосуд раскололся, а маленького туриста начало тошнить. Его отец сразу вступился за семью, а очевидцы произошедшего помогли индонезийцам скрыться в ближайшем кафе.

Более того, по словам матери пострадавшего, у злоумышленника в сумке был нож, и он собирался его достать. Она добавила, что посольство Индонезии в Сингапуре обратилось к ней и ее семье за ​​дополнительными сведениями.

Отмечается, что нападавшему ранее уже предъявляли обвинение за появление в общественном месте с кухонным ножом. Мужчину также подозревают в нарушении иммиграционного законодательства.

Ранее в Сингапуре индийский турист домогался 12-летней девочки в бассейне. Он попытался зайти с ней в туалет.