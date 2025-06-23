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13:11, 23 июня 2025Культура

Раскрыта стоимость выступления Ольги Бузовой

Продюсер Дворцов: Певица Ольга Бузова получает за концерт от 2,5 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Ольга Бузова получает от 2,5 миллиона рублей за частное выступление. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Спикер подчеркнул, что любит и уважает артистку, а также назвал ее трудоголиком. Он отметил, что Бузова крайне востребована среди заказчиков как на корпоративах, так и на крупных мероприятиях.

«Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперед. Корпоративы стоят от 2,5 миллиона рублей и выше», — уточнил Дворцов.

Ранее Бузову и Филиппа Киркорова сняли во время концерта Димы Билана. На видео звезды российского шоу-бизнеса по очереди облизывают палец Бузовой, после чего целуются также через палец. Продюсер Яна Рудковская назвала происходящее в ролике «живительным поцелуем».

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