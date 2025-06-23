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06:30, 23 июня 2025Из жизни

Скелет пропавшего детектива едва нашли в горе мусора

В США скелет детектива в отставке нашли в горе мусора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Glastonbury Police

В штате Коннектикут, США, скелет 73-летней женщины-детектива едва нашли в горе мусора, скопившегося в ее доме. Об этом пишет People.

Мэри Нотаранджело вышла в отставку в 1996 году и с тех пор жила одна. В июле 2024 года ее друг обратился в полицию с просьбой проведать ее. Он рассказал, что несколько недель назад получил от Нотаранджело странное сообщение. В нем она жаловалась на боли в животе и рвоту.

Чтобы найти Нотаранджело, полицейские привлекли к операции специально обученную собаку и дрон, а также сотрудников агентства по охране окружающей среды и компании по сбору опасных биологических отходов. В доме пропавшей Нотаранджело было столько мусора, что его пришлось разбирать экскаватором. Только благодаря этому бывшего детектива и нашли в феврале 2025 года.

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«Я никогда не видел таких плачевных условий», — рассказал начальник полицейского управления Гластонбери Маршалл Порт. Он добавил, что в доме женщины также были останки птиц в клетках и множество мышей.

Судмедэксперты не смогли установить, почему Нотаранджело не стало, поскольку ее останки разложились до костей. «Это так тревожно и так грустно, — призналась бывшая коллега детектива. — Она, какой бы причудливой ни была, в душе оставалась хорошим человеком».

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Следователи считают, что японка не рассказала о случившемся, чтобы продолжить получать пенсию брата.

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