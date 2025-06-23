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10:30, 23 июня 2025Спорт

Ученые назвали самые полезные для мозга виды физической активности

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: 8th.creator / Shutterstock / Fotodom

Ученые из университета Южной Австралии провели исследование, в рамках которого определили виды физической активности, наиболее полезные для работы мозга. Результаты опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.

В рамках исследования были проанализированы данные более 258 тысяч человек. Наибольшее влияние на память, внимание и общее когнитивное здоровье оказывают йога, тайцзи и экзергеймы (активные видеоигры).

«Йога сочетает физические позы, дыхательные техники и медитацию, что снижает стресс и укрепляет префронтальную кору — зону мозга, отвечающую за принятие решений. Тайцзи, или "медитация в движении", улучшает память и концентрацию за счет медленных, осознанных движений. Экзергеймы развивают координацию и скорость реакции, одновременно стимулируя мозг», — говорится в исследовании.

Ранее Софи Пэддок, ученый из университета Восточной Англии, назвала простое упражнение, которое может продлить жизнь на несколько лет. Она рекомендовала отказаться от использования лифта.

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