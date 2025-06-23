В Госдуме отреагировали на информацию о грозящей новому тренеру ЦСКА тюрьме в Швейцарии

Депутат Свищев: Челестини нужно обеспечить хорошую юридическую поддержку

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о том, что новому тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини грозит тюрьма в Швейцарии за работу в России. Его слова приводит Legalbet.

«Что такого сделал Челестини, чтобы к нему санкции применять? Он на танке, что ли, тренировать будет?» — задался вопросами Свищев. Он подчеркнул, что новому наставнику армейцев необходимо обеспечить хорошую юридическую поддержку и обсудить ситуацию с посольством Швейцарии.

Ранее на информацию о грозящей Челестини тюрьме отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. Он назвал ее полным идиотизма и ожидаемым прыжочком на специалиста.

Информацию об угрозе уголовного преследования в отношении специалиста ранее опубликовала газета Blick. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от клуба, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, нарушит санкционный режим.