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23:37, 23 июня 2025Бывший СССР

В Раде заявили о шатком положении Зеленского

Депутат Дмитрук: Положение Зеленского становится все более шатким
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephen Chung / Keystone Press Agency / Global Look Press

Положение украинского лидера Владимира Зеленского становится все более шатким. Для того чтобы удержаться у власти, он готов на все, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Каждый день положение Зеленского становится все хуже. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от краха, они будут штамповать уголовные дела, придумывать громкие "теракты" и "заговоры", объявлять очередные "успешно предотвращенные покушения"», — посетовал политик.

По мнению Дмитрука, информационного мусора будет все больше — потому что реальность уже не спрячешь.

Ранее Артем Дмитрук написал в соцсетях, что Украина нуждается в братском союзе с Россией и Белоруссией. Политик считает, что единство трех государств является «условием настоящего и будущего».

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