Депутат Дмитрук: Положение Зеленского становится все более шатким

Положение украинского лидера Владимира Зеленского становится все более шатким. Для того чтобы удержаться у власти, он готов на все, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Каждый день положение Зеленского становится все хуже. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от краха, они будут штамповать уголовные дела, придумывать громкие "теракты" и "заговоры", объявлять очередные "успешно предотвращенные покушения"», — посетовал политик.

По мнению Дмитрука, информационного мусора будет все больше — потому что реальность уже не спрячешь.

Ранее Артем Дмитрук написал в соцсетях, что Украина нуждается в братском союзе с Россией и Белоруссией. Политик считает, что единство трех государств является «условием настоящего и будущего».