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12:42, 23 июня 2025Экономика

В России заметно снизился размер одного вида выданных кредитов

НБКИ: Средний размер выданных в РФ потребительских займов упал на 9,4 % в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам мая 2025 года средний размер выданных в России потребительских кредитов сократился на 9,4 процента в сравнении с показателем за предыдущий месяц и достиг отметки в 162,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 179 тысяч рублей. Таким образом, за последний месяц весны он снизился на 16,8 тысячи. В годовом выражении средний размер выданных потребительских займов сократился на 14,9 процента, или на 28,4 тысячи рублей, уточнили аналитики.

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Наибольший средний размер одобренных потребкредитов эксперты традиционно зафиксировали в крупнейших российских городах и регионах. Лидером по этому показателю оказалась Москва с результатом 277 тысяч рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург (250 тысяч), а топ-3 замкнула Московская область (221 тысяча). В пятерку лидеров также вошли Республика Татарстан (196 тысяч) и Тюменская область (189 тысяч). Самое стремительное падение среднего размера выданных потребзаймов эксперты отметили в Тюменской области (минус 32,3 процента), а также в Алтайском (минус 17,6 процента) и Забайкальском (минус 17,1 процента) краях.

Снижение показателя фиксируется в том числе на фоне ужесточения регулирования выдач кредитов в России. С учетом рекомендаций Центробанка (ЦБ) отечественные финансовые организации стали предъявлять повышенные требования к потенциальным заемщикам. На фоне же роста закредитованности населения гражданам стали выдавать меньше потребкредитов. По итогам апреля число выдач этого вида займов в стране сократилось на 56,7 процента год к году, или в 2,3 раза, и опустилось до 1,21 миллиона единиц. На ситуацию с выдачей займов в РФ все больше влияния оказывает высокая ключевая ставка (20 процентов), в обозримой перспективе охлаждение кредитования продолжится, сходятся во мнении эксперты.

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