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11:46, 23 июня 2025Экономика

Влияние закрытия Ормузского пролива на стоимость нефти оценили

Зелтынь: Закрытие Ираном Ормузского пролива приведет к подорожанию нефти
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Закрытие Ормузского пролива приведет к подорожанию нефти. Так оценил влияние ответных мер Ирана на удар по его ядерным объектам старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь, его цитирует РИА Новости.

По мнению эксперта, полностью перекрывать пролив в Тегеране не решатся, так как США могут снова ударить по другим иранским объектам. В регионе остаются американские авианосцы — их присутствие дает преимущество Вашингтону. Даже незначительное влияние на поставки энергоресурсов приведет к росту их стоимости.

«Это сразу приведет к резкому росту цен на нефть. России, конечно, выгодно, нефть подороже будет. Потому что реальная замена той нефти, которая выпадет из торгового оборота на мировом рынке, — это только российская», — пояснил спикер.

Иран в ответ на удары США по ядерным объектам в Тегеране 22 июня заговорил о возможном запрете движения танкеров по Ормузскому проливу. Позднее парламент республики проголосовал за закрытие пролива.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал это решение самоубийством. Закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в стране, поскольку вся ее деятельность осуществляется именно через него, подчеркнул политик.

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