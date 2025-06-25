Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:13, 25 июня 2025Мир

Генсека НАТО уличили в преступлении

Бакаи: Рютте поприветствовал агрессию против Ирана, он соучастник преступления
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поприветствовал агрессию против Ирана, а тот, кто поддерживает это, является соучастником преступления. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи в своем аккаунте социальной сети Х.

«Позорно, подло и безответственно со стороны генсека НАТО приветствовать "действительно экстраординарный" акт агрессии против суверенного государства. Тот, кто одобряет несправедливость, лишен честности. Тот, кто поддерживает преступление, является его соучастником», — выразил негодование дипломат.

Ранее Рютте в серии текстовых сообщений перед встречей военного альянса в Нидерландах поприветствовал решение президента США Дональда Трампа отдать приказ о нанесении «по-настоящему экстраординарных» ударов по Ирану. Генсек написал американскому лидеру, что «никто другой не осмелился бы это сделать».

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. После атаки Трамп призвал к миру и назвал их «историческим моментом для США, Израиля и мира».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком

    Следователи заинтересовались данными о нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва

    Пенсионерки своими руками починили дорогу в российском городе и попали на видео

    Продажи Tesla в Европе рухнули

    Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

    В зоне СВО начали применять новую модификацию «Герани-2»

    Работающая в Emirates россиянка рассказала о запрете на сон в самолете

    Перестал падать один из сегментов российского авторынка

    На саммите НАТО началась встреча Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости