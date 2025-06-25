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10:07, 25 июня 2025Спорт

Кучерова назвали лучшим крайним нападающим мира

Журналисты The Athletic назвали Никиту Кучерова лучшим крайним нападающим мира
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Российского хоккеиста Никиту Кучерова назвали лучшим крайним нападающим мира. Об этом пишет The Athletic.

«Никита Кучеров — лучший в мире, а помимо него, у «Тампы-Бэй» есть Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель, которые являются талантами звездного уровня», — сказано в статье.

По итогам завершившегося сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кучеров стал обладателем двух индивидуальных наград. Он выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ. Также россиянин получил «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что прошедший плей-офф Кубка Стэнли Кучеров провел с травмой. Генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа заявил, что Кучеров получил повреждение мышцы левой руки 25 февраля, но продолжал выходить на лед. Нападающий признался, что не хотел пропустить ни одной игры, потому что смотреть матчи со стороны неприятно.

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