Найден крупный культовый комплекс исчезнувшей цивилизации

Antiquity: На юге Боливии обнаружили древний храм народа Тиуанако

На юге Боливии археологи обнаружили древний храм, построенный народом Тиуанако — одной из самых ранних и загадочных цивилизаций Анд. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, дает новый взгляд на культуру, исчезнувшую около 1000 года нашей эры и считавшуюся предшественницей инков.

Храм Паласпата был найден на вершине холма, который ранее не вызывал интереса у исследователей. Он оказался стратегически важным: соединял торговые маршруты между высокогорьями, пастбищами и долинами. Комплекс размером с городской квартал включает 15 прямоугольных построек, ориентированных по солнцу — вероятно, для проведения ритуалов в дни равноденствия.

На месте нашли фрагменты сосудов для чичи — традиционного кукурузного пива, что указывает на проведение праздников и ритуальных пиршеств. Кукуруза не росла в этих условиях, ее привозили с равнин, что подтверждает значение храма как центра обмена и взаимодействия.

Ученые считают, что религиозные обряды помогали людям разных регионов находить общий язык. Теперь власти Боливии планируют защитить памятник и развивать туризм в регионе, который долгое время оставался вне поля зрения археологов.

Ранее ученые выяснили, что психоактивные растения могли использоваться для укрепления власти в ранних андских цивилизациях. В Чавин-де-Уантар нашли ритуальные трубки с остатками галлюциногенов, доступ к которым, по мнению археологов, был строго ограничен элитой.