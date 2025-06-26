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12:13, 26 июня 2025Мир

Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

Fars: Израиль мог использовать обедненный уран для ударов по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном для ударов по иранским объектам. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Fars.

«По словам источника, первоначальное расследование, проведенное на местах ударов, подтверждает признаки присутствия урана, но окончательный вывод еще не сделан», — передает агентство.

Ранее инженер-физик Андрей Ожаровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что главная угроза обедненного урана, используемого в поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядах, заключается в вечном заражении в местах применения этого вещества.

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