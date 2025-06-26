Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

Fars: Израиль мог использовать обедненный уран для ударов по Ирану

Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном для ударов по иранским объектам. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Fars.

«По словам источника, первоначальное расследование, проведенное на местах ударов, подтверждает признаки присутствия урана, но окончательный вывод еще не сделан», — передает агентство.

Ранее инженер-физик Андрей Ожаровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что главная угроза обедненного урана, используемого в поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядах, заключается в вечном заражении в местах применения этого вещества.