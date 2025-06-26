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12:04, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на решение депутатов Польши разрешить оборот противопехотных мин

Депутат Чепа: Решение Польши разрешить оборот противопехотных мин антигуманно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На сегодняшний день уже несколько стран вышли из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает применение, хранение и производство противопехотных мин, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией на решение депутатов Польши разрешить оборот взрывных устройств он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сейм прибалтийской страны одобрил выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей применение, хранение и производство противопехотных мин.

Обидно, что страны, декларирующие себя как одни из ярких продолжателей идей демократии и гуманности, действуют, отказываясь от античеловеческих законов. Это говорит о том, что они собираются выстраивать минные поля

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Это все идет в рамках запугивания своего населения врагом и злом в лице России. Поэтому они вынуждены строить минные поля — так они объясняют увеличение взносов на НАТО, те структуры, которые участвуют в военно-промышленных программах. Они выгодополучатели в стране, а люди будут довольствоваться тем, что будут урезать иные статьи бюджета: здравоохранения, образования, социалки», — поделился депутат.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовятся заминировать районы вдоль границ с Россией, создав новый «железный занавес».

18 марта о выходе из договора о запрете противопехотных мин объявили Литва, Латвия и Эстония. В Минобороны Литвы заявили о «военной угрозе» трем республикам со стороны Белоруссии и России. По их словам, за последние годы она существенно возросла, и поэтому Вильнюсу, а также Риге и Таллину необходимо «сдерживать оборонный потенциал».

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