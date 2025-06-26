Молодым россиянам захотели помочь снимать жилье

Эксперт Тумин: Для молодых россиян могут создать программу льготной аренды жилья

Российской молодежи захотели помочь снимать квартиры — в стране может появиться специальная льготная программа аренды жилья. Однако конкретные условия пока не разработаны, рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, пишут «Известия».

Новая инициатива должна распространиться на россиян от 16 до 28 лет. «Все подробности находятся на стадии обсуждения, и как именно программа будет выглядеть в итоге — сказать пока невозможно», — рассказал Тумин.

Нормативную базу для новой программы должны разработать к концу 2025 года — после этого уже можно будет говорить о реализации проекта, уточнил эксперт. По предварительной информации, государство может компенсировать до 75 процентов арендной платы для молодежи.

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