Набравший почти 400 баллов по ЕГЭ школьник раскрыл секрет успеха

Набравший 382 балла по ЕГЭ Дубогрызов поделился секретом успеха

Юный краснодарец, набравший по ЕГЭ за четыре предмета 382 балла, поделился с KP.RU секретом успеха. Как уточняет издание, 18-летний школьник получил по 100 баллов по математике и информатике, а физику и русский язык сдал на 96 и 86 баллов соответственно.

Издание отмечает, что с такими результатами перед юношей открыты двери практических всех вузов в стране.

По словам будущего студента, математика была его любимым предметом, а к таким результатам он шел с 7-го класса. Кроме того, признается он, ему очень помогло участие в различных олимпиадах. «Там задания на порядок труднее, надо было разбираться, чтобы получить результат», — пояснил он.

При этом во время подготовки к ЕГЭ ему не понадобилась помощь репетиторов — он смог подготовиться самостоятельно, используя учебники и интернет. В заключение он поблагодарил своего учителя по математике, которая помогала ему на протяжении всего времени.

Ранее стало известно, что москвичка Надежда Яшмолкина из школы № 1514 сдала Единый государственный экзамен на максимальные 400 баллов. О ее результатах рассказал столичный мэр.