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13:14, 26 июня 2025Моя страна

Набравший почти 400 баллов по ЕГЭ школьник раскрыл секрет успеха

Набравший 382 балла по ЕГЭ Дубогрызов поделился секретом успеха
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Юный краснодарец, набравший по ЕГЭ за четыре предмета 382 балла, поделился с KP.RU секретом успеха. Как уточняет издание, 18-летний школьник получил по 100 баллов по математике и информатике, а физику и русский язык сдал на 96 и 86 баллов соответственно.

Издание отмечает, что с такими результатами перед юношей открыты двери практических всех вузов в стране.

По словам будущего студента, математика была его любимым предметом, а к таким результатам он шел с 7-го класса. Кроме того, признается он, ему очень помогло участие в различных олимпиадах. «Там задания на порядок труднее, надо было разбираться, чтобы получить результат», — пояснил он.

При этом во время подготовки к ЕГЭ ему не понадобилась помощь репетиторов — он смог подготовиться самостоятельно, используя учебники и интернет. В заключение он поблагодарил своего учителя по математике, которая помогала ему на протяжении всего времени.

Ранее стало известно, что москвичка Надежда Яшмолкина из школы № 1514 сдала Единый государственный экзамен на максимальные 400 баллов. О ее результатах рассказал столичный мэр.

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