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09:21, 26 июня 2025Спорт

Российский баскетболист прокомментировал его выбор на драфте НБА

Баскетболист Егор Демин о его выборе на драфте НБА: Я очень признателен
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ron Chenoy / Imagn Images / Reuters

Российский баскетболист Егор Демин прокомментировал итоги драфта Национальной баскетбольной лиги (НБА), на котором клуб «Бруклин Нетс» выбрал его под восьмым номером. Видеообращение игрока опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) клуба.

«Фанаты "Бруклина", как у вас дела? Я — Егор! Я очень признателен и так рад быть здесь. Осознаю, что это теперь мой дом. Давайте сделаем это!» — заявил россиянин.

Демин — первый российский игрок, попавший в топ-10 задрафтованных баскетболистов. До этого самый высокий номер драфта среди россиян принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году выбрал «Лос-Анджелес Клипперс» под 12-м номером.

19-летний уроженец Москвы Демин дебютировал в Американской студенческой лиге (NCAA) в 2024 году, прошедший сезон он провел в составе команды Университет Бригама Янга (BYU). До этого он играл за мадридский «Реал».

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