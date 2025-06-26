Reuters: Киев захотел побороться с Россией за влияние на африканском континенте

Украина захотела убедить африканские страны в том, что ее борьба с Россией, «хозяином советских времен», имеет исторические параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма. Об этом журналистам Reuters сказал специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

Агентство собрало в своем материале беседы с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками и еще двумя должностными лицами, ответственными за оказание помощи африканским государствам. С корреспондентами также поговорили несколько западных дипломатов и аналитиков.

Все они рассказали о стратегии киевских действий в Африке, которые предполагают поставки помощи малийским беженцам. Кроме того, украинские официальные лица предложили помощь в обучении военных в Мавритании. Данные факты говорят о том, что Украина пытается завоевать влияние на континенте, противопоставляя себя России.

Как указывают эксперты, в основном усилия Украины сосредоточены на поставках продовольствия. Временный поверенный в делах Украины в Мавритании Роман Середа заявил, что эти поставки уже подняли репутационный капитал Киева в глазах местных жителей.

Еще одним получателем продовольственной помощи стала Демократическая Республика Конго. По словам посла Украины Василия Хамянина, Киев обсуждает с руководством страны долгосрочные соглашения в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об открытом Украиной втором фронте в Африке. По ее мнению, стимулирование террористической активности в дружественных нам африканских государствах происходит на фоне поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российскими военными. Она напомнила, что украинские официальные лица публично заявляли о содействии террористическим силам, которые в конце июля 2024 года напали на колонну малийских военнослужащих.