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13:05, 26 июня 2025Россия

Украина атаковала российский регион дронами

Минобороны: Над Брянской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Брянскую область. Над российским регионом за два часа — с 9 до 11 утра — сбили шесть беспилотников, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атаку совершили с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их перехватили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

В ночь с 25 на 26 июня над российскими регионами сбили 50 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 23 единицы — было уничтожено над Курской областью.

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