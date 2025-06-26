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08:42, 26 июня 2025Экономика

В России захотели вывозить мусор с помощью ИИ

Минприроды: В России начнут использовать ИИ для вывоза мусора
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ближайшее время в России начнут использовать искусственный интеллект (ИИ) для вывоза мусора. Об этом рассказал заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев в беседе с РИА Новости.

По его словам, ИИ научат оценивать уровень заполненности мусорных баков с точностью до 90 процентов и своевременно сообщать о необходимости вывезти отходы. Буцаев отметил, что уже сейчас ИИ широко используется при определении заполненных контейнеров. Однако точность оценки пока нуждается в улучшении.

Замглавы ведомства добавил, что ИИ также применяют для оценки состояния мусорных полигонов и контроля за скоплением птиц.

Ранее Минприроды предложило повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза.

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