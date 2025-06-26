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12:41, 26 июня 2025Россия

Военную технику заметили на мосту в российском городе

Выстроенную военную технику заметили на Троицком мосту в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Выстроенную военную технику заметили на Троицком мосту в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, бесствольная система реактивной артиллерии, более известная как «Катюша», в городе примет участие в шоу «Алых парусов».

Как пишет «Фонтанка», пока не ясно, чьи именно машины будут использоваться на празднике выпускников. В «Ленрезерве» и «Военно-техническом обществе» заверили, что выставленная техника им не принадлежит.

До этого сообщалось, что в Петербурге полиция провела масштабный рейд при поддержке военной техники. В рамках мероприятия правоохранители проверяли соблюдение правил дорожного движения (ПДД) и выявляли нарушения миграционного законодательства.

ЖЗЛ
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