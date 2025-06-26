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23:23, 25 июня 2025Мир

Захарова раскритиковала «вашингтонские приказы» о ценах на нефть

Захарова призвала критиков инвестклимата в РФ вспомнить «вашингтонские приказы»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что критикам инвестиционного климата в России стоит вспомнить «вашингтонские приказы», которые были даны мировому бизнесу для сдерживания цен на нефть. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

По ее словам, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спикеры большое внимание уделяли вопросу российского инвестиционного климата, критикуя его несоответствие «высоким мировым стандартам». Захарова, говоря о ситуации на Ближнем Востоке и экономическом сдерживании США, заявила, что на днях Вашингтон показал «мастер-класс» по климат-контролю.

Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие «инвестиции», президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу: «Все, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого»

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Зарубежные инвестиции — хорошая часть равноправной сделки, которая не нарушает национальные интересы, подчеркнула представитель МИД России. В случае если они являются способом внедрения неоколониальных механизмов управления национальными экономиками, то и относиться к ним следует соответствующим образом, заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали до минимума с 11 июня. Эксперты связали такую динамику с ожиданием завершения горячей стадии ирано-израильского конфликта. По оценкам аналитиков, власти исламской республики, скорее всего, не решатся перекрыть Ормузский пролив, через который проходит до 20 процентов глобальных сырьевых поставок.

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В противном случае, как предупредил глава Минэнерго США Крис Райт, Иран сам окажется главной проигравшей стороной. Такое решение ударит по нему, поскольку экспортеры серьезно зависят от сбыта нефти по этому маршруту.

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