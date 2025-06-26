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13:49, 26 июня 2025Россия

Жившую на сгнившем матрасе и с червями на теле пенсионерку нашли в российском городе

В Краснодаре пенсионерку с червями на теле нашли лежащей на сгнившем матрасе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре пенсионерку с червями на теле нашли лежащей на сгнившем матрасе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина жила в квартире вместе с сыном. Мужчина переехал к ней около двух лет назад, с тех пор там не прекращались скандалы. Россиянка не могла самостоятельно ходить в туалет, однако сын не ухаживал за матерью и не помогал ей.

Женщину госпитализировали. Она заявила, что не имеет претензий к сыну. Несмотря на это, в отношении мужчины возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.

Ранее в городе Камышине Волгоградской области осудили пенсионерку, которая превратила свою квартиру в свалку. Женщина собирала мусор в жилье на протяжении нескольких лет, все это время гниющие отходы источали неприятный запах и не давали покоя соседям. Суд обязал горожанку провести уборку и дезинфекцию квартиры.

ЖЗЛ
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