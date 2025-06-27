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14:30, 27 июня 2025Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о боязни импотенции

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин рассказал о боязни импотенции
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист лондонского Челси и сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал о своих страхах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок отметил, что не боится нищеты и ухода из жизни. «Что касается импотенции, ее действительно побаиваюсь. Но уже не в узком смысле этого слова. С возрастом понял, что импотент — прежде всего человек, потерявший интерес к жизни», — отметил 50-летний Смертин.

13 апреля Смертин пробежал 252-километровый ультрамарафон Marathon des Sable по Сахаре. Россиянин преодолел дистанцию за 33 часа, 47 минут и 10 секунд.

Смертин в течение карьеры, помимо «Челси», выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», французский «Бордо», а также английские «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России футболист провел 55 матчей.

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