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14:06, 27 июня 2025Мир

Дед новой главы британской разведки дезертировал из Красной армии и служил нацистам. Его прозвали Мясником

Daily Mail: Дед новой главы MI6 Блейз Метревели мог быть связан с нацистами
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Дед новой главы британской разведки МI6 Блейз Метревели был украинцем и, предположительно, служил в немецких войсках. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на архивные данные.

Речь идет о Константине Добровольском по прозвищу Мясник. Как указано в материале, он дезертировал из Красной Армии и перешел на сторону нацистской Германии, неся службу на стороне СС. Так, сначала он служил в танковом подразделении войск, затем в разведке. В частности, участвовал в карательных операциях против партизан и евреев.

Добровольский родился под Черниговом в семье немца с польскими корнями и украинки в 1906 году. В 20 лет был приговорен к 10 годам ссылки за антисоветскую агитацию, антисемитизм и сокрытие своего происхождения. После начала Великой Отечественной войны сам попросился на фронт. На стороне нацистов оказался в августе 1941 года

Добровольский был «главным информатором»

После того как Добровольский дезертировал, он проживал на оккупированной территории Украины и был «главным информатором» в Черниговской области. Как указали журналисты, он своими руками расправился с сотней жертв — украинскими бойцами сопротивления, хвастаясь этими «достижениями» перед немецкими командирами.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Есть даже рассказы о том, как он грабил тела жертв холокоста и смеялся над сексуальным насилием над женщинами-заключенными», — говорится в статье.

Метревели не была знакома с Мясником

Daily Mail утверждает, что новая глава МI6 не знала деда, так как ее семья покинула оккупированную немцами Украину в 1943 году, в то время как Добровольский пожелал остался.

«Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими лицами восточноевропейского происхождения, известна лишь частично», — прокомментировали указанные в материале данные в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Фото: United Kingdom Foreign Office / AP

Внучка нациста станет первой женщиной — главой MI6

Женщина впервые за всю 116-летнюю историю займет место главы британской внешней разведки.

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До этого 47-летняя Метревели также занимала высокие руководящие посты — как в MI6, так и в службе внутренней безопасности MI5. О ней также известно, что в университете она изучала социальную антропологию, а по службе много времени провела в оперативных командировках на Ближнем Востоке и в Европе.

До нее MI6 почти пять лет руководил Ричард Мур.

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