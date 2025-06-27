IBU назвал условия участия российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

IBU: На ОИ квалифицируются через турниры, от которых россияне отстранены

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал условия, при которых россияне будут допущены до участия в зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В организации отметили, что россияне могут рассчитывать на четыре квоты — по две у женщин и мужчин. При этом они выдаются на основе квалификационных очков, набранных в международных соревнованиях под эгидой IBU до середины января 2026-го.

В настоящее время россияне отстранены от турниров под эгидой IBU. «На данный момент не ожидается никаких действий или изменений», — говорится в заявлении союза.

Ранее в IBU оценили шансы на участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2026. Их сочли крайне низкими.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.